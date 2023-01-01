HireMojo — это платформа автоматизации найма, которая охватывает не только все функции ATS, но и использует искусственный интеллект, большие данные и роботов для автоматизации многих процессов ручного администрирования, связанных с наймом, что позволяет вам и вашей команде сосредоточиться на человеческих аспектах найма, таких как собеседования. , рассылая предложения и ведя переговоры о найме. Мы также добавили возможность поручить квалифицированному, проверенному рекрутеру высшего уровня выполнить за вас весь процесс найма за небольшую часть того, что вы потратили бы в агентстве.

Веб-сайт: hiremojo.com

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