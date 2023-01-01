Cavall — это система отслеживания кандидатов (ATS), которая обеспечивает идеальную платформу, которая поможет вам оставаться организованным, даже если к вам поступают тысячи заявок из разных источников и из нескольких отделов. Цель Cavall – облегчить процесс поиска и привлечения кандидатов, которые станут отличными сотрудниками. Кроме того, Cavall стремится повысить ценность, делая ваш цикл найма максимально инновационным и эффективным.

Веб-сайт: cavall.io

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