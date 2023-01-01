WebCatalog
Cavall

Cavall

cavall.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cavall в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cavall — это система отслеживания кандидатов (ATS), которая обеспечивает идеальную платформу, которая поможет вам оставаться организованным, даже если к вам поступают тысячи заявок из разных источников и из нескольких отделов. Цель Cavall – облегчить процесс поиска и привлечения кандидатов, которые станут отличными сотрудниками. Кроме того, Cavall стремится повысить ценность, делая ваш цикл найма максимально инновационным и эффективным.

Веб-сайт: cavall.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cavall, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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