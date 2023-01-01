ATS OnDemand предоставляет облачное программное обеспечение для отслеживания кандидатов для поиска и найма талантливых специалистов. Отлично подходит для индивидуальных рекрутеров, стартапов и небольших команд по найму, которым нужна экономичная платформа для выполнения всех задач по подбору персонала.

Веб-сайт: power.atsondemand.com

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