Облачная платформа для привлечения талантов, которая предлагает автоматизацию рабочих процессов по подбору персонала, обеспечивая отслеживание кандидатов, поиск и размещение вакансий.

Веб-сайт: ats.iintegra.com

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