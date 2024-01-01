Spottabl — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который связывает работодателей с опытными рекрутерами и агентствами для оптимизации процесса найма для быстрорастущих стартапов и предприятий. Благодаря сети из более чем 5000 специалистов по подбору персонала Spottabl предоставляет доступ к пулу проверенных и готовых к собеседованию кандидатов, что значительно сокращает время, необходимое для заполнения открытых вакансий. Платформа предлагает несколько функций для улучшения процесса подбора персонала. Он рекомендует рекрутерам подходящие вакансии на основе их активной сети талантов и специализаций, помогая им найти постоянные возможности для бизнеса. Рекрутеры могут просматривать описания вакансий на 360 градусов, которые дают полное представление о должности, включая презентацию компании и специфику работы. Поиск профилей Spottabl с помощью искусственного интеллекта позволяет рекрутерам находить подходящие таланты из собственного частного пула. Инструмент социального поиска платформы способствует быстрому и эффективному обнаружению талантов. Рекрутеры оснащены необходимой информацией и инструментами для квалификации и подачи кандидатов, готовых к собеседованию, что увеличивает шансы на успешное трудоустройство. Кроме того, интеллектуальные подсказки и системная интеграция Spottabl автоматически отправляют кандидатов в систему отслеживания кандидатов (ATS), устраняя необходимость в ручном контроле. Рекрутеры могут зарегистрироваться на Spottabl, создать свой профиль специалиста и продемонстрировать свое мастерство в области поиска кандидатов. Платформа максимизирует потенциал заработка и обеспечивает прозрачность за счет вознаграждений за успех. В целом, Spottabl предлагает рекрутерам упрощенный и эффективный способ связаться с работодателями и найти подходящих специалистов для своих должностей, что в конечном итоге улучшает процесс найма для всех заинтересованных сторон.

Веб-сайт: spottabl.com

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