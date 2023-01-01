Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. Darwinbox, поддерживаемый Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, обеспечивает опыт работы в сфере HR-технологий более чем 900 тысячами сотрудников в более чем 350 глобальных компаниях.

Веб-сайт: darwinbox.com

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