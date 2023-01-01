Опираясь на многолетний опыт Tencent в области аудиовизуальных коммуникаций, VooV Meeting предлагает универсальные облачные решения для конференц-связи. Высокое разрешение и плавное аудиовизуальное качество позволяют вам ощутить захватывающее сотрудничество на конференциях в любое время и в любом месте.

Веб-сайт: voovmeeting.com

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