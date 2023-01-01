Высококачественное приложение для голосового чата с низкой задержкой. Disroot Audio работает на Mumble. Mumble — это бесплатное высококачественное приложение для голосового чата с открытым исходным кодом и низкой задержкой. Изначально он предназначался для геймеров, но его можно использовать для организации аудиовстреч, конференций и т. д.

Веб-сайт: disroot.org

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