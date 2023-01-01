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Disroot Audio

Disroot Audio

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disroot.org

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Высококачественное приложение для голосового чата с низкой задержкой. Disroot Audio работает на Mumble. Mumble — это бесплатное высококачественное приложение для голосового чата с открытым исходным кодом и низкой задержкой. Изначально он предназначался для геймеров, но его можно использовать для организации аудиовстреч, конференций и т. д.

Веб-сайт: disroot.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Disroot Audio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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