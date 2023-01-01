Disroot Calls

Служба вызовов Disroot — это программное обеспечение для видеоконференций, созданное на базе Jitsi-Meet. Он предоставляет вам высококачественные видео- и аудиоконференции с любым количеством партнеров. Это также позволяет транслировать ваш рабочий стол или только некоторые окна другим участникам разговора.

Веб-сайт: disroot.org

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