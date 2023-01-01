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Zalo

Zalo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zalo.me

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Zalo — это бесплатное мобильное приложение для сообщений и звонков, выпущенное 8 августа 2012 года для iOS, Android, Windows Phone и Nokia Java.

Веб-сайт: zalo.me

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