WebCatalog
Snapchat

Snapchat

web.snapchat.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально Snapchat Inc. Одной из основных особенностей Snapchat является то, что изображения и сообщения обычно доступны только в течение короткого времени, прежде чем они становятся недоступными для получателей.

Веб-сайт: snapchat.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Snapchat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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