Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально Snapchat Inc. Одной из основных особенностей Snapchat является то, что изображения и сообщения обычно доступны только в течение короткого времени, прежде чем они становятся недоступными для получателей.

Веб-сайт: snapchat.com

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