Adobe Photoshop Web

Веб-версия Photoshop (бета-версия) с базовыми возможностями редактирования теперь доступна в общедоступной бета-версии. Adobe Photoshop — это редактор растровой графики, разработанный и выпущенный Adobe Inc. для Windows и macOS. Первоначально он был создан в 1988 году Томасом и Джоном Ноллами. С тех пор это программное обеспечение стало отраслевым стандартом не только в редактировании растровой графики, но и в цифровом искусстве в целом.

Веб-сайт: adobe.com

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