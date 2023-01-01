Facebook Messenger (широко известный как Messenger) — американское приложение и платформа для обмена сообщениями, разработанная Facebook, Inc. Первоначально разработанная как Facebook Chat в 2008 году, компания обновила свою службу обмена сообщениями в 2010 году, а затем в августе 2011 года выпустила автономные приложения для iOS и Android и автономное оборудование Facebook Portal для звонков через Messenger в четвертом квартале 2018 года. Позже Facebook запустил специальный интерфейс веб-сайта (Messenger.com) и отделил функции обмена сообщениями от основного приложения Facebook, что позволяет пользователям использовать веб-интерфейс или загружать его. автономных приложений. В апреле 2020 года Facebook официально выпустила Messenger для настольных компьютеров, который поддерживается в Windows 10 и macOS и распространяется в Microsoft Store и App Store соответственно. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, видео, стикерами, аудио и файлами, а также реагировать на сообщения других пользователей и взаимодействовать с ботами. Сервис также поддерживает голосовые и видеозвонки. Автономные приложения поддерживают использование нескольких учетных записей, разговоры с дополнительным сквозным шифрованием и игры.

Веб-сайт: messenger.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Messenger, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.