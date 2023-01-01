Instagram Direct Messenger

Отправляйте сообщения, фотографии и видео друзьям через Instagram или Facebook — вместе с эффектами и подписями. Вы также можете отправлять сообщения или общаться в видеочате.

Веб-сайт: about.instagram.com

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