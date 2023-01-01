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Telegram — это облачная служба обмена мгновенными сообщениями, видеотелефонии и передачи голоса по IP со сквозным шифрованием только для секретного чата. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS и GNU/Linux и созданы в России в 2013 году. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, видео, стикерами, аудио и файлами любого типа. Клиентский код Telegram является свободным программным обеспечением, тогда как его серверный код имеет закрытый исходный код и является проприетарным. Сервис также предоставляет API независимым разработчикам. По состоянию на апрель 2020 года у Telegram было 400 миллионов активных пользователей в месяц. В объявлении того времени содержалось обещание внедрить безопасные групповые видеозвонки позднее в 2020 году. Сообщения и медиафайлы по умолчанию используют шифрование клиент-сервер во время передачи. Эти данные также зашифрованы в хранении, но к ним могут получить доступ разработчики Telegram, у которых есть ключи шифрования. Кроме того, Telegram обеспечивает сквозные зашифрованные вызовы и дополнительные «секретные» чаты со сквозным шифрованием между двумя онлайн-пользователями в клиентах для смартфонов. Однако клиенты для настольных ПК (за исключением клиента macOS) не поддерживают сквозное шифрование, а сквозное шифрование недоступно для групп, супергрупп или каналов. Telegram защищает отсутствие повсеместного сквозного шифрования, заявляя, что онлайн-резервные копии, не использующие шифрование на стороне клиента, являются «наиболее безопасным решением, возможным в настоящее время», несмотря на несколько других чат-сервисов, таких как Signal, Matrix и WhatsApp. предлагая сквозное шифрование на всех платформах.

Веб-сайт: telegram.org

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