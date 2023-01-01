Disroot Mail

Бесплатные и безопасные учетные записи электронной почты для вашего настольного IMAP-клиента или через веб-интерфейс. Disroot предоставляет безопасные учетные записи электронной почты для вашего настольного клиента или через веб-интерфейс. Связь между вами и почтовым сервером шифруется с помощью SSL, обеспечивая максимальную конфиденциальность. Кроме того, все электронные письма, отправляемые с нашего сервера, также зашифрованы (TLS), если сервер электронной почты получателя поддерживает это. Это означает, что электронные письма больше не отправляются как традиционные «открытки», а фактически помещаются в «конверт». Тем не менее, мы рекомендуем вам всегда проявлять осторожность при общении по электронной почте и использовать сквозное шифрование GPG, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность вашей переписки.

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