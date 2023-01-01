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Gmail

Gmail

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Gmail — бесплатная служба электронной почты, разработанная Google. Пользователи могут получить доступ к Gmail через Интернет и с помощью сторонних программ, которые синхронизируют содержимое электронной почты через протоколы POP или IMAP. Gmail стартовал как ограниченная бета-версия 1 апреля 2004 г. и завершился этап тестирования 7 июля 2009 г. При запуске Gmail предлагал первоначальную емкость хранилища в размере одного гигабайта на пользователя, что значительно больше, чем предлагали в то время конкуренты. Сегодня услуга включает в себя 15 гигабайт дискового пространства. Пользователи могут получать электронные письма размером до 50 мегабайт, включая вложения, а также отправлять электронные письма размером до 25 мегабайт. Чтобы отправить файлы большего размера, пользователи могут вставлять в сообщение файлы с Google Диска. Gmail имеет ориентированный на поиск интерфейс и «режим беседы», аналогичный интернет-форуму. Этот сервис известен среди разработчиков веб-сайтов ранним внедрением Ajax. Почтовые серверы Google автоматически сканируют электронную почту для различных целей, в том числе для фильтрации спама и вредоносных программ, а также для добавления контекстно-зависимой рекламы рядом с электронными письмами. Эта рекламная практика подверглась серьезной критике со стороны защитников конфиденциальности из-за опасений по поводу неограниченного хранения данных, простоты мониторинга со стороны третьих лиц, несогласия пользователей других провайдеров электронной почты с политикой при отправке электронных писем на адреса Gmail и возможности Google изменить ее. его политика направлена ​​на дальнейшее снижение конфиденциальности путем объединения информации с другими данными использования Google. Компания стала объектом судебных исков по этому поводу. Google заявил, что пользователи электронной почты должны «обязательно ожидать», что их электронные письма будут подвергаться автоматической обработке, и утверждает, что служба воздерживается от показа рекламы рядом с потенциально конфиденциальными сообщениями, например, с упоминанием расы, религии, сексуальной ориентации, здоровья или финансовых отчетов. . В июне 2017 года Google объявил о прекращении использования контекстного контента Gmail в рекламных целях, полагаясь вместо этого на данные, собранные в результате использования других сервисов. К 2018 году у Gmail было 1,5 миллиарда активных пользователей по всему миру.

Веб-сайт: google.com

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