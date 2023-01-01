Yahoo! Mail — служба электронной почты, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, ныне дочерней компанией Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (Basic, Plus и Ad Free) и еще один для бизнеса. По состоянию на январь 2020 года Yahoo! У почты было 225 миллионов пользователей. Пользователи могут получать доступ к своим почтовым ящикам и управлять ими с помощью интерфейса веб-почты, доступного с помощью стандартного веб-браузера. Некоторые учетные записи также поддерживали использование стандартных почтовых протоколов (POP3 и SMTP). С 2015 года пользователи также могут подключать к клиенту веб-почты учетные записи электронной почты, не принадлежащие Yahoo. В течение многих лет пользователи могли открывать учетные записи, используя либо «@yahoo.com», либо «@ymail.com», либо национальную домен («@yahoo.fr» во Франции, «@yahoo.co.uk» в Великобритании, «@yahoo.it» в Италии и т. д.). В настоящее время Yahoo! позволяет пользователям регистрировать только учетные записи @yahoo.com.

Веб-сайт: mail.yahoo.com

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