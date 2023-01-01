Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной работы, способствующих использованию комментариев, отметок «Нравится» и обмену информацией. Zoho Mail хорошо интегрирован со всеми другими приложениями Zoho, а также с популярными внешними приложениями.

Веб-сайт: zoho.com

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