Note-Taking Software - Самые популярные приложения
Note-taking software allows users to capture notes or ideas in text format. Similar to document creation software, these tools are designed for short-form documents. Many note-taking solutions offer features like list creation and the ability to cross off items or use checkboxes. Some tools emulate the experience of writing with a physical pen and paper, allowing users to handwrite their notes instead of typing them. These applications provide a convenient space for users to quickly jot down thoughts, plans, or other information. They are intended to be personal and informal, helping users focus on key information without worrying about format. While some collaboration tools, such as employee intranet software, include note-taking features, most note-taking tools are standalone applications. These often integrate with other tools like internal communication or calendar software, making it easy to share notes with teammates or align them with specific dates or events.
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Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Notebook
zoho.com
Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.
RemNote
remnote.com
Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...
FuseBase
nimbusweb.me
Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Craft
craft.do
Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
GoodNotes
goodnotes.com
Записывайте, формируйте и делитесь своими идеями с помощью самой любимой в мире цифровой бумаги. Первые три блокнота бесплатны.
Scrintal
scrintal.com
Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — популярный и мощный онлайн-инструмент для повышения производительности. Управляйте своим списком дел, делайте заметки, отслеживайте привычки и организуйте идеи в схемы и списки.
Notejoy
notejoy.com
Мощное приложение для заметок для отдельных лиц и команд. Быстрый, сосредоточенный, всегда синхронизированный. Notejoy доступен на Mac, ПК, iOS, Android и в Интернете. Бесплатная регистрация.
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote — красивое, интуитивно понятное программное обеспечение для документирования, которое помогает командам совместно писать и систематизировать информацию. Используйте впечатляющие возможности создания и редактирования контента, а также интуитивно понятные функции совместной работы, чтобы п...
Bordio
bordio.com
Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.
Typed
typed.do
Простое в использовании рабочее пространство, которое преобразует разрозненную информацию в ваши знания.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
Supernotes
supernotes.app
Самый быстрый способ делать заметки и сотрудничать с друзьями. Создавайте заметки с помощью Markdown, LaTeX, изображений, смайлов и многого другого. Начните бесплатно!
Scrapbox
scrapbox.io
Добавляйте заметки, код и проводите исследования молниеносно. Все укладывается в сеть идей, которую легко использовать в любом масштабе. Попробуйте это в одиночку или с группой для государственных и частных проектов.
Slite
slite.com
Slite — это простой инструмент, который помогает всей вашей компании организоваться и согласовываться.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
Plectica
plectica.com
Программное обеспечение для визуального картирования. Вместе составляйте диаграммы своего мышления в режиме реального времени. Для стратегов, педагогов, технологов, дизайнеров, политиков и мыслителей всех мастей!
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes — это решение для управления цифровыми знаниями для команд, идеально подходящее для вики-сайтов, интранетов, документации и интеллектуального контента.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Claap
claap.io
МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.
Witful
witful.com
Witful превращает ваш Календарь Google в систему организации заметок, делая заметки о встречах доступными для поиска и действиями — без особых усилий.
MeetingKing
meetingking.com
Управляйте своими собраниями с помощью шаблонов повесток дня, совместного использования документов, управления задачами, создания протоколов и инструментов архивирования.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — это интеллектуальный инструмент преобразования голоса в текст и центр контента, который превращает аудиофрагменты в готовые к публикации статьи, служащие быстрым помощником при написании статей. Flipner AI представляет революционный подход к созданию текста, позволяющий писателям легко...
Wobo
wobo.app
Wobo позволяет создателям курсов разрабатывать и создавать фирменные интерактивные рабочие тетради, которые привлекают и удерживают студентов. Создатели курсов могут делиться ключевыми выводами, диаграммами и предоставлять студентам возможности для работы, которые гораздо более интересны и интеракти...
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc — первый AI-Scribe для психотерапевтов, который извлекает терапевтические записи непосредственно из видеозвонка (телемедицина), экономя до 30% рабочего времени терапевтов. Мы планируем и дальше расширять сферу терапевтической аналитики, помогая терапевтам принимать более обоснованные решени...
Instaminutes
instaminutes.com
InstaMINUTы помогут вам обучить и оптимизировать ChatGPT4, чтобы суммировать ваши звонки и получать ключевые данные в несколько кликов.
checklist.gg
checklist.gg
checklist.gg — это инструмент управления контрольными списками на основе искусственного интеллекта, призванный помочь организациям каждый раз делать все правильно.
Amanote
amanote.com
Amanote — это приложение для создания заметок, разработанное специально для студентов высших учебных заведений. Делайте красивые эстетические заметки к материалу курса и учитесь лучше.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails был создан для улучшения ваших коммуникативных навыков и эффективности. Систематически и целенаправленно используя OurSails, вы можете собирать и использовать информацию в результате взаимодействия, чтобы улучшить согласованность и сотрудничество в своей жизни. Это так...
Matilda Workspace
matilda.io
Совершенно новое рабочее пространство «все в одном» для современных команд. Охватывая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру объединяться, создавать, координировать и и радовать своих кл...
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo меняет способ работы людей с помощью полностью интегрированной платформы продуктивности в сочетании с передовым искусственным интеллектом. Мы верим в то, что производительность должна быть быстрой, умной и красивой. Kroolo — это не просто платформа; это динамическое рабочее пространство, соз...