Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, фотографии или сохраненный веб-контент. Заметки хранятся в блокнотах, и их можно помечать, аннотировать, редактировать, искать, добавлять вложения и экспортировать. Evernote является кроссплатформенным приложением для Android, iOS, macOS и Microsoft Windows. Его можно использовать бесплатно с ежемесячными лимитами использования, а также предлагаются платные планы для расширенных или снятых лимитов.

Веб-сайт: evernote.com

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