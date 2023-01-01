Zoho TeamInbox

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Совместная работа в команде стала проще благодаря общим почтовым ящикам. Создайте общие почтовые ящики для своих команд и обеспечьте им комфорт работы в прозрачном рабочем пространстве.

Веб-сайт: zoho.com

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