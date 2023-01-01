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Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zoho.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zoho WorkDrive в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи могли жить на протяжении всего пути от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.

Веб-сайт: zoho.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zoho WorkDrive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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