Zoho WorkDrive

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи могли жить на протяжении всего пути от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.

Веб-сайт: zoho.com

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