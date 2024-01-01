Liscio

Liscio

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Веб-сайт: liscio.me

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Liscio — это безопасное облачное программное решение для Интернета и мобильных устройств, которое упрощает общение и совместную работу клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный обмен сообщениями, безопасный обмен и хранение файлов, FirmView, служба Firm-to-One, мобильное приложение, регистрация FrontDesk, электронные подписи и многое другое, Liscio заменяет уязвимую электронную почту и документы зашифрованной платформой взаимодействия с клиентами, доступной только по приглашению. это позволит вам стать активной и современной фирмой, которой заслуживают ваши клиенты.
Категории:
Business
Программное обеспечение клиентского портала

Веб-сайт: liscio.me

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