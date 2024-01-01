Liscio — это безопасное облачное программное решение для Интернета и мобильных устройств, которое упрощает общение и совместную работу клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный обмен сообщениями, безопасный обмен и хранение файлов, FirmView, служба Firm-to-One, мобильное приложение, регистрация FrontDesk, электронные подписи и многое другое, Liscio заменяет уязвимую электронную почту и документы зашифрованной платформой взаимодействия с клиентами, доступной только по приглашению. это позволит вам стать активной и современной фирмой, которой заслуживают ваши клиенты.

Веб-сайт: liscio.me

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Liscio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.