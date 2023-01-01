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Fastmail

Fastmail

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Веб-сайт: fastmail.com

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Fastmail — это служба электронной почты, предлагающая платные учетные записи электронной почты для частных лиц и организаций. Он предоставляется клиентам по всему миру на 36 языках компанией Fastmail Pty Ltd, расположенной в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Компания была приобретена Opera Software в 2010 году. 26 сентября 2013 года Fastmail объявила о своем отделении от Opera и стала частная независимая компания. Его основные серверы расположены в Нью-Йорке и Амстердаме; предыдущее хранилище резервных копий в Исландии заменяется расположением сервера в Амстердаме.

Веб-сайт: fastmail.com

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