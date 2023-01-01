L.L.Bean — американская частная розничная компания, основанная в 1912 году Леоном Леонвудом Бином. Компания со штаб-квартирой в городе Фрипорт, штат Мэн, где она была основана, специализируется на производстве одежды и оборудования для отдыха на природе.

Веб-сайт: llbean.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением L.L.Bean, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.