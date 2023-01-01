Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 года) или Git (с октября 2011 года). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так и бесплатные учетные записи. По состоянию на сентябрь 2010 года он предлагает бесплатные учетные записи с неограниченным количеством частных репозиториев (в которых может быть до пяти пользователей в случае бесплатных учетных записей). Bitbucket интегрируется с другим программным обеспечением Atlassian, таким как Jira, HipChat, Confluence и Bamboo. Он похож на GitHub, который в основном использует Git. Bitbucket традиционно продавал свои услуги профессиональным разработчикам с помощью частного проприетарного программного кода, особенно после того, как его приобрела Atlassian в 2010 году. В феврале 2017 года Bitbucket объявила, что на ее платформе работают 6 миллионов разработчиков и 1 миллион команд. Bitbucket имеет три модели развертывания: Облако, сервер Bitbucket и центр обработки данных.

Веб-сайт: bitbucket.org

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