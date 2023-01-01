GroupMe — это мобильное приложение для группового обмена сообщениями, принадлежащее Microsoft. Он был запущен в мае 2010 года частной компанией GroupMe. В августе 2011 года GroupMe доставляла более 100 миллионов сообщений ежемесячно, а к июню 2012 года это число выросло до 550 миллионов. В 2013 году у GroupMe было более 12 миллионов зарегистрированных пользователей.

Веб-сайт: groupme.com

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