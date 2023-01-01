Альтернативы - GroupMe

LinkedIn Messaging

linkedin.com

LinkedIn Messaging позволяет вам общаться с другими участниками LinkedIn, к которым вы подключены. В LinkedIn вы можете бесплатно отправлять сообщения только своим контактам 1-го уровня (а на страницах группы — другим участникам группы). Если вы не подключены, у вас всегда есть возможность отправить...