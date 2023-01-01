LinkedIn — это американский онлайн-сервис, ориентированный на бизнес и трудоустройство, который работает через веб-сайты и мобильные приложения. Запущенный 5 мая 2003 года, он в основном используется для профессиональных сетей, включая работодателей, размещающих вакансии, и соискателей, размещающих свои резюме. По состоянию на 2015 год большая часть доходов компании поступала от продажи доступа к информации о ее членах рекрутерам и специалистам по продажам. С декабря 2016 года она является 100% дочерней компанией Microsoft. По состоянию на май 2020 года в LinkedIn насчитывалось 706 миллионов зарегистрированных участников в 150 странах. LinkedIn позволяет участникам (как работникам, так и работодателям) создавать профили и «связи» друг с другом в социальной сети онлайн, которые могут представлять собой реальные профессиональные отношения. Участники могут пригласить любого (независимо от того, является ли он существующим участником или нет) стать «соединением».

Веб-сайт: linkedin.com

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