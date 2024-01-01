Платформа Premier Virtual позволяет организациям превратить процесс найма сотрудников в единый виртуальный процесс. Наш универсальный пакет виртуального набора персонала даст вам возможность проводить онлайн-ярмарки вакансий и предложит круглосуточный доступ к соискателям, желающим связаться с вами. Платформа помогла более 60 000 работодателям связаться с более чем 700 000 зарегистрированными соискателями работы. Расширенные функции позволяют рекрутерам общаться с несколькими кандидатами одновременно. Его интегрированная функция видео «один на один» позволяет командам по найму приглашать кандидатов на видеоинтервью, воспроизводящее личные события, и многое другое. Узнайте, почему более 200 советов по подбору персонала лицензировали нашу платформу для проведения своих виртуальных мероприятий по найму персонала. Запланируйте бесплатную демонстрацию, чтобы увидеть, насколько простым и эффективным может быть добавление опции виртуальной ярмарки вакансий.

Категории :

Веб-сайт: premiervirtual.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Premier Virtual, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.