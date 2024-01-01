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Premier Virtual

Premier Virtual

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Веб-сайт: premiervirtual.com

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Платформа Premier Virtual позволяет организациям превратить процесс найма сотрудников в единый виртуальный процесс. Наш универсальный пакет виртуального набора персонала даст вам возможность проводить онлайн-ярмарки вакансий и предложит круглосуточный доступ к соискателям, желающим связаться с вами. Платформа помогла более 60 000 работодателям связаться с более чем 700 000 зарегистрированными соискателями работы. Расширенные функции позволяют рекрутерам общаться с несколькими кандидатами одновременно. Его интегрированная функция видео «один на один» позволяет командам по найму приглашать кандидатов на видеоинтервью, воспроизводящее личные события, и многое другое. Узнайте, почему более 200 советов по подбору персонала лицензировали нашу платформу для проведения своих виртуальных мероприятий по найму персонала. Запланируйте бесплатную демонстрацию, чтобы увидеть, насколько простым и эффективным может быть добавление опции виртуальной ярмарки вакансий.

Категории:

Business
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: premiervirtual.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Premier Virtual, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

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HeySummit

HeySummit

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Career.Place

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