WebCatalog
Jobbio

Jobbio

jobbio.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Нанимайте лучших специалистов и управляйте процессом найма с помощью ATS Jobbio. Размещайте вакансии на наших досках объявлений, составляйте шорт-листы и связывайтесь с кандидатами, создавайте кадровый резерв, чтобы всегда быть на связи с лучшими перспективами. Поскольку Jobbio — это комплексное решение, вы также получите выгоду от нашей программы брендинга работодателей, а наша команда по маркетингу вакансий будет рекламировать ваши вакансии на более чем 50 досках объявлений, включая LinkedIn и Indeed, чтобы гарантировать вам максимальное качество и количество. Поговорите с нашей командой сегодня и присоединяйтесь к революции в сфере найма!

Веб-сайт: jobbio.com

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