Нанимайте лучших специалистов и управляйте процессом найма с помощью ATS Jobbio. Размещайте вакансии на наших досках объявлений, составляйте шорт-листы и связывайтесь с кандидатами, создавайте кадровый резерв, чтобы всегда быть на связи с лучшими перспективами. Поскольку Jobbio — это комплексное решение, вы также получите выгоду от нашей программы брендинга работодателей, а наша команда по маркетингу вакансий будет рекламировать ваши вакансии на более чем 50 досках объявлений, включая LinkedIn и Indeed, чтобы гарантировать вам максимальное качество и количество. Поговорите с нашей командой сегодня и присоединяйтесь к революции в сфере найма!

Веб-сайт: jobbio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jobbio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.