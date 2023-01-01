WebCatalog
Nextal

Nextal

ats.nextal.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nextal в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сократите время на найм, оценку и улучшение процесса подбора персонала с помощью нашей удобной, но мощной системы ATS. Создавайте вакансии на нескольких языках, публикуйте их на входящем в комплект Карьерном портале и следите за заявками в дружественной системе канбана для совместной работы ATS. Волшебным образом найдите больше кандидатов из своей учетной записи LinkedIn или Indeed. Многоязычные шаблоны вакансий и электронной почты для создания и общения одним щелчком мыши! Интеграция с Hubspot CRM, Outlook и Gmail. Получите демо-версию СЕЙЧАС!

Веб-сайт: ats.nextal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nextal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Beetween

Beetween

software9.beetween.com

100Hires

100Hires

app.100hires.com

Yesware

Yesware

yesware.com

CVWarehouse

CVWarehouse

ats.cvwarehouse.com

Hirezon

Hirezon

interviewexchange.com

smartCV

smartCV

app.smartcv.co

Webrecruit

Webrecruit

app.webrecruit.co

Hireology

Hireology

app.hireology.com

JobAdder

JobAdder

rms.jobadder.com

eRecruiter

eRecruiter

system.erecruiter.pl

Gridly

Gridly

app.gridly.com

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности