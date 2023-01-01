Beetween — это программное обеспечение для подбора персонала (ATS), которое позволяет вам дематериализовать весь процесс подбора персонала, от мультипостинга до заключения трудового договора. С нашей полностью модульной платформой вы настраиваете свой банк резюме, общаетесь с кандидатами и менеджерами по электронной почте, SMS или видео, улучшаете путь кандидата с помощью файла отслеживания заявок, набираете персонал в режиме совместной работы, анализируете свой набор персонала...

Веб-сайт: software9.beetween.com

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