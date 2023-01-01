Программное обеспечение QJumpers Applicant Tracking Software — это простая в использовании веб-платформа, облегчающая сотрудничество с менеджерами по найму для быстрого и качественного найма. Автоматизированные рабочие процессы значительно сокращают время администрирования благодаря инструментам ранжирования и автоматической сортировке с использованием новейших технологий. Повысьте качество своего опыта кандидатов и легко управляйте подбором персонала удаленно. Делегируйте принятие решений в соответствии с тем, как вы нанимаете сотрудников.

Веб-сайт: employer.qjumpers.com

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