WebCatalog
The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для The Hire Talent в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ищете систему отслеживания кандидатов, которая практически нанимает вас? Найдите это с помощью RapidRecruit, системы отслеживания кандидатов, которая бесплатно собирает больше кандидатов, предлагает полностью настраиваемые рабочие процессы и управление кандидатами, при этом легко интегрируясь с вашим тестированием перед приемом на работу. Благодаря гибким вариантам ценообразования, индивидуальному порталу и полной поддержке от внедрения до аренды мы предоставляем вам интуитивно понятный и простой в использовании ATS. В следующий раз, когда вы наймете на работу, делайте это с уверенностью. Попробуйте демо-версию бесплатно сегодня!

Веб-сайт: wimbushassessments.biz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Hire Talent, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Workable

Workable

workable.com

Zoho Recruit

Zoho Recruit

accounts.zoho.com

Goodtalent

Goodtalent

goodtalent.io

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

Folk Flow

Folk Flow

app.folkflow.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

Welcome Kit

Welcome Kit

welcomekit.co

HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

99jobs

99jobs

99jobs.com

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

simplify.hr

simplify.hr

simplify.hr

ApplicantStack

ApplicantStack

applicantstack.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности