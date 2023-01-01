Ищете систему отслеживания кандидатов, которая практически нанимает вас? Найдите это с помощью RapidRecruit, системы отслеживания кандидатов, которая бесплатно собирает больше кандидатов, предлагает полностью настраиваемые рабочие процессы и управление кандидатами, при этом легко интегрируясь с вашим тестированием перед приемом на работу. Благодаря гибким вариантам ценообразования, индивидуальному порталу и полной поддержке от внедрения до аренды мы предоставляем вам интуитивно понятный и простой в использовании ATS. В следующий раз, когда вы наймете на работу, делайте это с уверенностью. Попробуйте демо-версию бесплатно сегодня!

Веб-сайт: wimbushassessments.biz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Hire Talent, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.