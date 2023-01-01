WebCatalog
HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для HiringThing в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

HiringThing — это отмеченная наградами система отслеживания кандидатов, которая позволяет легко размещать вакансии в Интернете, управлять кандидатами и нанимать отличных сотрудников. Многофункциональное программное обеспечение для подбора персонала HiringThing, управляемое API, обеспечивает удобство процесса найма, делая процесс найма счастливым для всех. Наш открытый API и удобная для разработчиков документация позволяют создавать индивидуальные решения по подбору персонала для систем управления персоналом, франчайзинга, кадровых агентств и т. д.

Веб-сайт: login.hiringthing.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HiringThing, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

TalentNest

TalentNest

clients.talentnest.com

Zoho Recruit

Zoho Recruit

accounts.zoho.com

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

Hirebridge

Hirebridge

recruit.hirebridge.com

CleverStaff

CleverStaff

cleverstaff.net

Comeet

Comeet

app.comeet.co

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

BrightMove

BrightMove

app.brightmove.com

Hirey

Hirey

hirey.com

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности