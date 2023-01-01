HiringThing — это отмеченная наградами система отслеживания кандидатов, которая позволяет легко размещать вакансии в Интернете, управлять кандидатами и нанимать отличных сотрудников. Многофункциональное программное обеспечение для подбора персонала HiringThing, управляемое API, обеспечивает удобство процесса найма, делая процесс найма счастливым для всех. Наш открытый API и удобная для разработчиков документация позволяют создавать индивидуальные решения по подбору персонала для систем управления персоналом, франчайзинга, кадровых агентств и т. д.

Веб-сайт: login.hiringthing.com

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