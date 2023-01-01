Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа найма для малых и средних компаний, ориентированных на быстрый рост. Отмеченная наградами облачная платформа обеспечивает широкие возможности для совместной работы и предлагает командам по найму простой и удобный в использовании дизайн, динамическую настройку, автоматизированные рабочие процессы и многое другое. Comeet — это многофункциональное решение корпоративного уровня. Идеально подходит для поиска, координации, общения, обмена, планирования, подготовки, привлечения, оценки, найма и отчетности.

Веб-сайт: comeet.co

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