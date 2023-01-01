WebCatalog
iClickats Corporate

iClickats Corporate

app.iclickats.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для iClickats Corporate в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

iClickats — это система отслеживания кандидатов на основе данных, созданная рекрутерами, которые масштабировали стартапы Unicorn. Являясь полностью автоматизированным программным обеспечением для подбора персонала, iClickats предоставляет данные и отчеты, которые помогают расширяющимся организациям сократить расходы на найм на 50%. Идеально подходит для: - Поиска персонала - Отчетов, анализа и прогнозирования (все, от потока вакансий до предложений об отказе и присоединении) - Ответов на более чем 100 вопросов менеджера по найму

Веб-сайт: iclickats.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением iClickats Corporate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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