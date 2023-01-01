iClickats Corporate

iClickats — это система отслеживания кандидатов на основе данных, созданная рекрутерами, которые масштабировали стартапы Unicorn. Являясь полностью автоматизированным программным обеспечением для подбора персонала, iClickats предоставляет данные и отчеты, которые помогают расширяющимся организациям сократить расходы на найм на 50%. Идеально подходит для: - Поиска персонала - Отчетов, анализа и прогнозирования (все, от потока вакансий до предложений об отказе и присоединении) - Ответов на более чем 100 вопросов менеджера по найму

Веб-сайт: iclickats.com

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