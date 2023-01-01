RecruitBPM — это специализированное программное обеспечение для управления подбором персонала для малых и средних агентств по найму, позволяющее оптимизировать процесс подбора персонала.

Веб-сайт: recruitbpm.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RecruitBPM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.