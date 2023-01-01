WebCatalog
RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для RecruitBPM в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

RecruitBPM — это специализированное программное обеспечение для управления подбором персонала для малых и средних агентств по найму, позволяющее оптимизировать процесс подбора персонала.

Веб-сайт: recruitbpm.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RecruitBPM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Faith Teams

Faith Teams

app.faithteams.com

iSmartRecruit

iSmartRecruit

app.ismartrecruit.com

skeeled

skeeled

app.skeeled.com

CleverStaff

CleverStaff

cleverstaff.net

Candydate

Candydate

candydate.app

HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

IKrut

IKrut

preview.ikrut.com

Recruiteze

Recruiteze

app.recruiteze.com

Recruitee

Recruitee

auth.recruitee.com

SeenToHire

SeenToHire

portal.seentohire.com

Frontline Education

Frontline Education

app.frontlineeducation.com

Jobylon

Jobylon

emp.jobylon.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности