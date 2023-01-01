RecruitBPM
recruitbpm.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для RecruitBPM в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: recruitbpm.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RecruitBPM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Faith Teams
app.faithteams.com
iSmartRecruit
app.ismartrecruit.com
skeeled
app.skeeled.com
CleverStaff
cleverstaff.net
Candydate
candydate.app
HiringThing
login.hiringthing.com
IKrut
preview.ikrut.com
Recruiteze
app.recruiteze.com
Recruitee
auth.recruitee.com
SeenToHire
portal.seentohire.com
Frontline Education
app.frontlineeducation.com
Jobylon
emp.jobylon.com