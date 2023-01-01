Recruitee — это компания, производящая или продающая компьютерное «программное обеспечение как услуга» (Saas). Программное обеспечение функционирует как система отслеживания кандидатов для обработки заявлений о приеме на работу. Он включает в себя систему редактирования сайта вакансий для брендинга работодателя, плагин для поиска (персонала) (иначе называемый рекрутингом), интеграцию сайта по трудоустройству, синхронизацию электронной почты и календаря. В течение 4 месяцев после публичного запуска в августе 2015 года Recruitee привлекла более 1000 малых и средних предприятий (МСП) и рекрутинговых агентств по всему миру.

Веб-сайт: recruitee.com

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