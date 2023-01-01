Программное обеспечение для рекрутинга и система отслеживания кандидатов для современного предприятия. Программная платформа для подбора персонала Simplicant и система отслеживания кандидатов обеспечивают современный и простой подход к более быстрому и экономичному найму талантливых специалистов. Находите лучших специалистов из различных источников, организуйте и планируйте собеседования, управляйте взаимоотношениями с талантами и принимайте решения о найме на основе данных.

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