LocalWork — это полноценная система отслеживания кандидатов, созданная для растущих малых и средних компаний. Идеально подходит для организаций со штатом от 20 до 150 сотрудников. LocalWork имеет конструктор целевых страниц с возможностью перетаскивания, позволяющий продемонстрировать культуру вашей компании. Позвольте вашему культурному профилю заинтересовать кандидатов, чтобы увеличить ваш коэффициент конверсии еще в 5 раз. Узнайте, почему культурные профили называют «рекрутингом нового поколения».

Веб-сайт: localwork.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LocalWork, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.