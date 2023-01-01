WebCatalog
LocalWork

LocalWork

app.localwork.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LocalWork в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

LocalWork — это полноценная система отслеживания кандидатов, созданная для растущих малых и средних компаний. Идеально подходит для организаций со штатом от 20 до 150 сотрудников. LocalWork имеет конструктор целевых страниц с возможностью перетаскивания, позволяющий продемонстрировать культуру вашей компании. Позвольте вашему культурному профилю заинтересовать кандидатов, чтобы увеличить ваш коэффициент конверсии еще в 5 раз. Узнайте, почему культурные профили называют «рекрутингом нового поколения».

Веб-сайт: localwork.io

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