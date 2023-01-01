Prescreen — это облачная система отслеживания кандидатов, которая позволяет вам управлять всем процессом подбора персонала. Управляйте всей информацией о кандидатах в одном месте и улучшите процесс подбора персонала. Prescreen использует инновационную технологию подбора кандидатов, которая поможет вам быстро найти наиболее подходящего кандидата. Принимайте решения в своей команде и немедленно уведомляйте кандидатов онлайн. Prescreen — единственная система отслеживания кандидатов, которая позволяет вам получить доступ к более чем 16 миллионам потенциальных кандидатов из сети XING.

Веб-сайт: prescreenapp.io

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