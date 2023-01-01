Recruitio — это система отслеживания кандидатов (ATS), ориентированная на удобство использования. Мы помогаем нашим клиентам и их кандидатам максимально упростить процесс. Recruitio помогает вам на всем пути: от привлечения кандидатов до найма подходящего кандидата. Функции включают отчетность и аналитику, оцифровку ручных процессов, обмен соответствующими порталами вакансий, подбор кандидатов по критериям поиска, цифровой кадровый резерв, онлайн-сбор рекомендаций и управление обратной связью.

Веб-сайт: recruitio.dk

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