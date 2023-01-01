ZipRecruiter, получивший рейтинг №1 среди работодателей в США*, упрощает отслеживание кандидатов, позволяя вам легко управлять, проверять и оценивать кандидатов. Панель управления позволяет просматривать профили, резюме, сопроводительные письма и многое другое. Вы даже можете интегрировать свою собственную систему отслеживания кандидатов, чтобы ваша команда могла использовать известные им системы для беспрепятственного размещения вакансий. *На основе рейтинга сайтов по подбору персонала Trustpilot с более чем 1000 отзывов.

Веб-сайт: ziprecruiter.com

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