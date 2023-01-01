Occupop — это мощное, но простое в использовании программное обеспечение для отслеживания кандидатов, которое легко объединяет людей, создавая отличные отношения и сильные команды. Наши динамические функции, такие как проверка резюме с помощью искусственного интеллекта, оценочные карты собеседований и обзор менеджера по найму, дают всю мощь в ваши руки, позволяя вам легко взаимодействовать с лучшими кандидатами и управлять всем процессом с помощью одного интеллектуального решения для отслеживания кандидатов. Наши цены и возможности созданы с учетом всех потребностей в найме.

Веб-сайт: occupop.com

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