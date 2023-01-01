WebCatalog
VIVAHR

VIVAHR

app.vivahr.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для VIVAHR в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

VIVAHR — это самая быстрорастущая система отслеживания кандидатов для малого бизнеса в США. VIVAHR позволяет легко - Публикация вакансий - Управление кандидатами - Сотрудничество с членами команды - Создание отчетов и аналитики Это так просто! Начните с бесплатного размещения объявлений о вакансиях на более чем 50 досках объявлений. Среднестатистический новый клиент получает работу через 6 минут.

Веб-сайт: vivahr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением VIVAHR, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

Thread HCM

Thread HCM

connect.threadhcm.com

JobAdder

JobAdder

rms.jobadder.com

Hirezon

Hirezon

interviewexchange.com

Apploi

Apploi

hire.apploi.com

Jobbio

Jobbio

jobbio.com

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

Onepoint HCM

Onepoint HCM

onehcm.com

iintegra

iintegra

ats.iintegra.com

JOBLink

JOBLink

app.joblink.co

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности