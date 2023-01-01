TriNet Hire — это простой и мощный облачный инструмент для подбора персонала, который упрощает размещение объявлений на досках объявлений и управление вашими кандидатами. Легко создавайте новые вакансии и размещайте их на досках объявлений, которые имеют значение. Продвигайте товары в социальных сетях, просматривайте резюме, загружайте отправленные файлы, а также прикрепляйте отзывы, оценки и ключевые слова. Онлайн-приложения и мобильные приложения TriNet Hires позволяют вашему бизнесу быстро и эффективно нанимать лучших специалистов.

Веб-сайт: trinethire.com

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