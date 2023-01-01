К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие потоки информации становятся для вас лучшим источником кандидатов и сотрудников, а не источником путаницы.

Веб-сайт: datapeople.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Datapeople, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.